В Марьиной Горке Александр Лукашенко взял в руки автомат. Это показали в сюжете на телеканале ОНТ. 24 июля белорусский руководитель посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения.

Лукашенко не только посмотрел бойцов, их обмундирование и вооружение, но и пообщался с военными, пишет euroradio.fm.

Руководитель Беларуси заявил, что теперешние войны начинаются с протестов. Он упомянул протесты в США и использование там войск для наведения порядка. «Надо иметь в запасе подготовленных бойцов… — говорил Александр Лукашенко в Марьиной Горке. — Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось обращаться к Вооруженным силам».

Ранее Лукашенко посетил подразделения десантников в Бресте и Витебске, которым также рассказывал об угрозе протестов в Беларуси.