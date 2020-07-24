Экс-претендент на президентский пост, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало покинул территорию Беларуси минувшей ночью и сейчас находится в Москве вместе с детьми. Его жена, Вероника Цепкало, осталась в Беларуси, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» источник из окружения политика.

«Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми», — заявил источник.

Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как «его детей пытались забрать из школы».

Собеседник также сообщил, что Вероника Цепкало, которая осталась в Беларуси и входит в структуру объединенного штаба трех политиков в пользу кандидата в президенты Светланы Тихановской «сегодня сделает официальное заявление по этому поводу».

Между тем, как сообщалось, накануне штаб Цепкало опровергал распространенную в ряде Telegram-каналов информацию о том, что политик якобы был эвакуирован в одно из европейских государств с помощью американских спецслужб.

«Беларусь — это действительно европейское государство, но оно не входит в состав Европейского союза. Валерий Цепкало в данный момент находится на территории Беларуси, не скрывая этого факта. И в этот ключевой период для своей страны продолжает активное участие в политическом процессе», — сказал пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

Урбан также сообщал, что «Валерий Цепкало появится «на публике» в ближайшее время, возможно, в одной из региональных поездок».

Накануне Цепкало выступил с видеообращением, в котором заявил о создании комитета Народного единства.

«В комитет Национального единства я хотел бы пригласить всех известных в Беларуси политиков, которых Лукашенко выбрасывал с политической арены. Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства — тех, для которых небезразлична судьба, небезразлична история нашей страны. Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя», — сказал политик.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.