Ночью 24 июля под Скиделем произошло ДТП. В результате погибли три человека, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем. От удара легковушка загорелась. В салоне автомобиля находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте. Четвертый пассажир – девушка – госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Фото и Видео: МВД