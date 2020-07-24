На днях госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что в некоторых странах войны начинались с уличных протестов. И не исключил, что армию могут задействовать для подавления массовых беспорядков.

Равков напомнил, что два года назад была принята новая Военная доктрина, которая разрабатывалась с учетом международной обстановки. И привел в пример события «арабской весны», Сирию и Украину.

«Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так, воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных

средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади, – цитата из выступления Равкова 16 июля во время посещения А.Лукашенко 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады быстро разлетелась по интернету. – Не надо распускать сопли и думать о том, что кто то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа. Но вы должны четко понимать: мы – силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача – не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе. Не допустить! Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой. А все это начнется (если вдруг начнется), это будет тайно, тихо, организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете. А конфликт затем может перерасти во что угодно. Тем более в этом завязаны внешние силы – это ни для кого не секрет, это видно невооруженным глазом».

Зачем Равков пытается напугать людей кровавыми революциями, которые якобы могут случиться в Минске в день президентских выборов? Ведь никто из кандидатов в президенты не заявлял, что хочет устроить силовой переворот. Наоборот, всеми подчеркивается, что речь идет исключительно о мирном протесте, если будут нагло нарушены все принципы справедливых выборов, если не будет организован прозрачный и честный подсчет голосов. И на мирные протесты белорусы имеют право – в Конституции записано.

«Народная Воля» поинтересовалась, как расценивает слова госсекретаря Совета безопасности бывший министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский.

– В мою бытность армия предназначалась исключительно для защиты от внешних угроз, но сейчас военная доктрина изменилась, – говорит Козловский. – Равков сказал, что могут быть задействованы не только армейские, но и другие силовые структуры. Возможно, привезут в Минск бригаду спецназа из Марьиной Горки – когда ее создавали, предусматривалось, что в случае необходимости она сможет оперативно прибыть в столицу.

Если бы это было в моей власти, я попытался бы убедить руководство страны, что нельзя сегодня устраивать войну в центре Минска. Люди выходят на мирные протесты, а их волокут в автозаки…

Трудно предсказать, как будут развиваться события после президентских выборов. Особенно когда уже звучат высказывания по поводу того, мы, мол, пойдем на все, чего бы это нам ни стоило. Боюсь, у нынешней власти может сработать инстинкт «мы здесь хозяева»…

Как бы я поступил на месте армейских начальников? Никогда не выполнял бы преступный приказ, направленный на уничтожение людей. Ведь одно дело, когда ОМОН задерживает за какие-то нарушения, и другое дело – применить армию, которая имеет боевое оружие. Руководителям силовых структур сегодня нужно очень крепко подумать, как поступить и что сделать для того, чтобы все решилось мирным путем. В первую очередь нужно слушать и слышать людей! Нельзя допускать противостояния с народом.

Я точно не знаю, какие сейчас настроения в армии. Но у всех, кто сегодня служит, есть родители, дети, близкие, которые живут в этой стране и видят, что происходит. Уверен, что армия не хотела бы участвовать в политических разборках. Есть силы внутренних дел – это их работа. Я убежден, что армию нельзя применять в этой ситуации. Иначе можно потерять и армию, и страну…

Применить армейскую силу и оружие против своего народа – это большое преступление, которое не имеет сроков давности. Это страшно…

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Газета «Народная Воля» № 58 (4516)