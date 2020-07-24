Основными угрозами для пользователей в Беларуси остаются зараженные съемные носители и фишинг.

Об этом рассказали сегодня в «Лаборатории Касперского», пишет Belmir.by.

По данным компании, за первые шесть месяцев 2020 года почти 42 процента домашних и 39,5 процента корпоративных пользователей в Беларуси столкнулись с так называемыми локальными угрозами – теми, что попадают на устройства не из сети, а с различных съемных носителей, например, USB-флешек или карт памяти. При этом риску заражения в интернете подверглись 9,5 процента домашних и 7,5 процента корпоративных пользователей.

С точки зрения угроз, с которыми пользователи могут столкнуться в интернете, беспокойство вызывает в том числе количество фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники пытаются выманить личные и платежные данные пользователей.

Так, с января по июнь решения «Лаборатории Касперского» заблокировали уже больше 1,1 млн попыток перехода на фишинговые страницы. Это отчасти можно объяснить тем, что фишеры постоянно адаптируют свои тактики под текущую новостную повестку и используют в том числе тему коронавируса.

«Например, одна из самых актуальных зафиксированных нами спам-кампаний весной имитировала рассылки от Всемирной организации здравоохранения», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси.

В связи с этим компания напоминает о базовых правилах безопасности:

не переходить по сомнительным ссылкам в соцсетях, почте и мессенджерах;

скептически относиться к любым предложениям с крайне щедрым денежным вознаграждением;

использовать для всех своих аккаунтов разные надежные пароли (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами);

установить надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах.

Для бизнеса также есть несколько дополнительных рекомендаций: