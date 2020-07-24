Обвинение Виктору Бабарико переквалифицировано с ч.2 ст. 431 (дача взятки) на ч.3 ст. 430 (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, пишет TUT.BY.

— Собранные по делу к настоящему времени доказательства — показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение, — сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура отмечает, что действия Виктора Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом — председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч. 2 ст. 431 (дача взятки) на ч.3 ст. 430 (получение взятки), «как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы».

Ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) — Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 (дача взятки) и 432(посредничество во взяточничестве), либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение, — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

— Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений.

В сообщении также говорится, что расследование по уголовному делу продолжается: «С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр».

Таким образом, теперь Виктору Бабарико вменяются три статьи: ч.3 ст. 430 (получение взятки), ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем).