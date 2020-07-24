Представители кампании “Честные люди” запустили недавно обещанный проект “Голос” по адресу belarus2020.org. Он позволяет каждому избирателю зарегистрироваться уже сейчас, а в день голосования 9 августа, или даже позже, отправить фото своего бюллетеня.

Затем все собранные данные будут обработаны и будет опубликован результат. Организаторы надеются на массовость. В таком случае можно будет надеяться на прозрачность выборов. На момент написания статьи (за неполные сутки) в проекте зарегистрировались уже более 80 тысяч белорусов.

«Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно. Мы хотим получить объективную информацию о самом важном событии в стране – Выборах Президента. Мы хотим дать каждому возможность пересчитать голоса по фото на каждом участке», — сказано в описании проекта.

Проект будет важен всем избирателям. И сторонникам Светланы Тихановской, и поддерживающим действующего президента. При этом создатели платформы не агитируют за кого-либо из кандидатов или даже за явку на участки. По их словам, они просто предлагают «дополнительный параллельный подсчет голосов».

Как работает платформа “Голос” и как любой избиратель может в нем участвовать

Для начала надо определиться с кандидатом и прямо сейчас отправить свой выбор в чат-бот в Telegram или Viber (Нажмите по активной ссылке). Прийти на участок для голосования в День выборов. Заполнить бюллетень, выданный комиссией. Сфотографировать бюллетень в кабинке на участке. Отправить фото бюллетеня в чат-бот “Голоса” в Telegram или Viber, чтобы подтвердить свой голос.

Система “Голос” подсчитает результаты по каждому участку. Они будут опубликованы после официальных результатов выборов.

Создатели системы утверждают, что шифруют данные. Тайна голосования не нарушается. Однако вам для участия придется поделиться своим номером телефона.

“Платформа “Голос” не заменяет собой голосование и не является экзитполом. Избиратели сами сообщают о своем выборе”, — говорят создатели проекта.

Подробнее с принципами работы и зарегистрироваться можно на официальном сайте: belarus2020.org