Серьезные перемены ждут рынок кредитования и лизинга. Национальный банк подготовил проект указа президента «О регулировании кредитных отношений, отношений финансовой аренды (лизинга)». В нем значительно ограничиваются размеры штрафов банков и лизинговых компаний за просроченные платеже по долгам. Проект указа надо внести на рассмотрение Александра Лукашенко в «сжатые сроки». Поэтому белорусские банки, Нацбанк попросил банки предоставить конструктивные предложения по нему не позднее 27 июля. Об этом сообщает TUT.BY.

Указ подготовлен «с целью недопущения избыточной финансовой нагрузки на кредитополучателей и минимизации негативных последствий на развитие бизнеса, обусловленных повышенным влиянием внешних негативных факторов», говорится в обосновании, подписанном зампредом правления Нацбанка Илоной Ледницкой.

Проект указа не допускает «установление в кредитном договоре условий об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата (непогашения) кредитополучателем кредита в срок, а также взимание таких процентов».

При этом «неустойка (штраф, пеня) не может превышать суммы, рассчитанной исходя из величины неисполненного обязательства, умноженной на полуторакратный размер процентов за пользование кредитом, предусмотренных кредитным договором, и количество календарных дней, в течение которых не исполнено обязательство по кредитному договору».

В случае ненадлежащего исполнения в срок иных обязательств, вытекающих из кредитного договора, размер неустойки в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20% от суммы предоставленного кредита, по долгосрочным кредитам – 10%.

Что касается договоров лизинга, то предполагается, что максимальный размер общей суммы лизинговых платежей не будет превышать стоимость предмета лизинга в 2 раза. В случае неисполнения денежных обязательств предельный размер суммы неустойки не может превышать половину суммы стоимости предмета лизинга.

Несоблюдение лизингополучателем срока исполнения обязательства по уплате лизингового платежа не более чем на три рабочих дня со дня наступления срока уплаты соответствующего платежа не является неисполнением им договора лизинга, говорится в проекте указа.

Не допускается также применение к лизингополучателю неустойки за досрочное расторжение договора и (или) досрочный возврат предмета лизинга по требованию лизингодателя.

Предполагается, что указ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования и распространит свое действие на кредитные договоры, заключенные после его вступления в силу.

При этом допускается, что «по письменному требованию кредитополучателей условия заключенных до вступления в силу настоящего указа кредитных договоров, не соответствующие положениям настоящего указа, должны быть пересмотрены в месячный срок со дня предъявления такого требования».

Что это значит?

С одной стороны, для бизнеса условия кредитования могут стать более комфортными. Но нужно понимать, что банки не могут работать себе в убыток и риски по кредитам и лизингу так или иначе будут учтены в договоре. Кратко перечислим основные изменения:

Кредитование:

— запрет на повышенные проценты при невозврате кредита;

— пеня ограничена суммой = 1,5 х размер процентов х число дней просрочки;

— неустойка ограничена 20% от суммы краткосрочных кредитов, 10% – для долгосрочных;

Лизинг:

— максимальные платежи по лизингу ограничены суммой = 2 х цена предмета лизинга

— неустойка не более 50% от цены предмета лизинга

— просрочка по платежам в пределах 3 дней не считается нарушением договора

— запрет неустойки за досрочное расторжение/погашение договора лизинга