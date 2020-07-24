«Минсктранс» с 31 июля возобновит выполнение автобусных рейсов в Вильнюс, Каунас и Варшаву.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Ежедневный рейс Минск-Варшава через Барановичи и Брест будет выполняться с 31 июля с 19:00. Отправление из Варшавы на следующий день в 12:00.

Ежедневный рейс Минск-Варшава через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток (без заезда в аэропорт «Модлин») будет отправляться из Минска в 8:00. Обратный рейс — на следующий день в 19:30.

Ежедневный рейс Минск-Вильнюс через Ошмяны будет отправляться в 9:30. Обратно из Вильнюса выезд планируется в 16:00.

Ежедневный рейс Минск-Каунас через Ошмяны, Вильнюс, Вевис будет выезжать из Минска в 7:30, а из Каунаса в 16:00.