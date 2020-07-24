Арина Соболенко: ничего не могу ответить на вопрос, расстаюсь ли я с Турсуновым. У нас с ним итальянские отношения

Первая ракетка Беларуси, 11-я ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос об очередном возможном расставании с личным тренером Дмитрием Турсуновым.

Ответ был дан в рамках вопросов подписчиков в Instagram.

— Вы с тренером опять расстаетесь?

— У нас с ним итальянские отношения. Так что не могу ответить.

Интернет дает расшифровку понятию «отношения по-итальянски» — это когда мужчина принимает все самые важные решения, а женщина несет на себе все бремя ответственности за принятые решения мужчины.