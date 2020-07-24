Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Airlines, выполнявшему рейс из Тегерана в Бейрут, сообщает Ukrinform.ru со ссылкой на ВВС.

«Американский F-15 во время обычной воздушной миссии в районе гарнизона Танф в Сирии провел стандартную визуальную проверку пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно 1000 метров», — заявил представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан.

До этого иранские СМИ заявляли, что истребитель приблизился к иранскому пассажирскому самолету на опасном расстоянии, и пилоту Mahan Air пришлось быстро сменить высоту, что «привело к травмам нескольких пассажиров».

В Сети появилось видео момента перехвата американскими истребителями иранского пассажирского лайнера.

После воздушных манёвров самолет Mahan Air, следовавший из Тегерана в Бейрут, благополучно приземлился в ливанской столице. После заправки самолет вылетел обратно в Тегеран.