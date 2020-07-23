В записанном и опубликованном в интернете видеообращении Валерий Цепкало заявил, что решение Верховного суда относительно его дальнейшего участия в избирательной кампании не в его пользу не имеет для него никакого значения.

Он отметил, что безуспешное обжалование решения Центризбиркома о нерегистрации его кандидатом в президенты не стало для него неожиданностью. «Потому как мы прекрасно понимаем, что в нашей стране и законодательная, и исполнительная, и судебная власти принадлежат одному человеку. Этот человек делает все возможное для того, чтобы остаться у власти даже несмотря на то, что у этой власти его больше не хочет видеть белорусский народ», – сказал он.

Политик объявил о создании комитета национального единства. Он приглашает к участию в его деятельности известных в Беларуси политиков, «которых когда-то Лукашенко выбрасывал с политической арены», а также всех деятелей культуры, науки, искусства, спортсменов, которым небезразлична судьба и история нашей страны.

Цепкало видит общую задачу – убрать потерявшую ценностные ориентиры власть, которая рассматривает собственный народ лишь как источник своего благосостояния. «Я думаю, что надо с этим заканчивать. Пришло время перемен», – утверждает он и призывает белорусов использовать уникальную возможность для того, чтобы сделать страну свободной, демократической, цивилизованной.