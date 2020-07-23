Выпускник минской гимназии №192 Владислав Римашевский в середине июня стал героем соцсетей. Все потому, что на линейке он внезапно прокричал в микрофон о том, как все ждут перемен после 9 августа – и верят, что после этого дня во власти не останется «подлых» людей.

«Жыве Беларусь!» – такими словами закончился спич Римашевского, после чего парню зааплодировали.

Сегодня на YouTube выпускника появилось новое видео – это обращение к ОМОНу.

В ролике Владислав говорит, белорусы никогда не побеждали ОМОН – они всего лишь хотят гордиться «своими сильными парнями». И предлагает объединиться ради победы. Перед просмотром предупредим, что в видео присутствуют сцены насилия.