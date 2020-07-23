Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия на земной орбите.

По данным США, испытания прошли 15 июля — тогда от спутника «Космос-2543» отделился некий объект. В заявлении Космического командования не уточняется, что это был за объект и в чем была суть происходящего, но подчеркивается, что США располагают доказательствами того, что это были испытания оружия.

С аналогичными обвинениями в адрес России выступил представитель министерства обороны Великобритании Харви Смит.

США на протяжении нескольких лет обвиняет Россию в испытаниях оружия в космосе. Так, Госдепартамент официально по меньшей мере дважды — в 2018 и 2020 годах — выражал озабоченность действиями России, указывая, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует их заявленным задачам.