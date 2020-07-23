Ринзинг Дензонгпа, сын индийского актера Дэнни Дензонгпа, скоро возобновит съемки своего дебютного фильма «Отряд» – The Squad. Об этом сообщило агентство IANS.

Поясняется, что 70 процентов фильма были сняты в Беларуси. Однако процесс приостановился из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Belmir.by.

Спустя более чем три месяца в условиях ослабления карантина киноиндустрия с соблюдением предосторожностей возобновляет работу. Съемки «Бригады» продолжатся в Беларуси в следующем месяце.

Фильм ранее планировали выпустить на экраны летом 2020 года. Сейчас предполагаемые сроки сдачи картины перенесены на декабрь 2020 года.