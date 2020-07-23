Злоумышленник, который в Полтаве угрожая гранатой взял в заложники полицейского, главным своим требованием просит не сажать его в тюрьму, сообщил в четверг, 23 июля, пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.

Ранее стало известно, что преступником является Скрипник Роман. Он был осужден за хранение и сбыт наркотиков, а также за кражу, принимал участие в АТО.

По словам Гришина, захватчик движется по проселочным дорогам в пригороде Полтавы.

Преступник достал гранату и взял в заложники полицейского, когда его пытались задержать по подозрению в угоне. Позже заложника обменяли на начальника уголовного розыска Полтавской области.