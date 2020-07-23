Археологи выяснили, что люди заселили Мексику на 15 тысяч лет раньше гипотетического срока появления человека в Америке. Об открытии, которое заставляет ученых пересмотреть историю человечества, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Специалисты обнаружили стоянку древних Homo sapiens в пещере Чикиуите, расположенной в горной местности на севере Мексики. Были найдены две тысячи каменных орудий возрастом 25-30 тысяч лет, что ставит под сомнение общепринятую гипотезу, согласно которой археологическая культура кловис (13-12 тысяч лет назад) была самой первой культурой в Америке.

По мнению ученых, люди не занимали пещеру постоянно, а использовали в качестве зимнего укрытия или как базу для охоты в период миграции. Археологи пока не знают, что это были за люди, откуда они пришли, однако полагают, что до появления культуры кловис люди неоднократно предпринимали неудачные попытки колонизации, которые не оставили генетических следов в современной популяции.