Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с первой китайской миссией по исследованию Марса. Это произошло в четверг, 23 июля, в в 07:45 по московскому времени, сообщает телеканал CCTV.

Цель миссии – найти следы жизни на Красной планете, а также изучить возможности для ее потенциальной колонизации человеком. Станция должна прибыть к Марсу 11 февраля будущего года. В это время она начнет выполнять тормозной маневр и выйдет на орбиту планеты. Два месяца станция будет вести детальную съемку, чтобы выбрать наиболее подходящее место для посадки. Предварительно выбран район южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Отмечается, что у китайского марсохода есть специальные камеры для навигации и топографической съемки, а также радиолокационная станция подповерхностного зондирования, чтобы исследовать геологическое строение планеты. Еще есть прибор для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул и детектор магнитного поля, метеостанция.