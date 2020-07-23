Сегодня жители Беларуси смогут наблюдать за редким космическим явлением – максимально близко к Земле пройдет комета Neowise.

Как сообщает телеканал ОНТ, комета пройдет на расстоянии примерно 130 млн км и будет видна невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за кометой после наступления сумерок.

Сообщается, что небесное тело было обнаружено в марте 2020 года при помощи космического телескопа Neowise. Возраст кометы составляет примерно 4 млрд лет, а длина хвоста – несколько млн километров.

Как пишет сайт Gismeteo.ru, скорость кометы Neowise достигает 231 тыс. км/ч, а сама она направляется к периферии Солнечной системы. В следующий раз она вернется к Земле лишь через 6 800 лет!