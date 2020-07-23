Жители Беларуси, обеспокоенные политической напряженностью перед президентскими выборами, все активнее забирают валюту из банков, что может создать значительные проблемы для банковской системы, и привести к постепенной девальвации рубля.

Ситуация на валютном рынке РБ продолжает стремительно меняться. Месяц назад еще не было ясно, в какой обстановке будут протекать президентские выборы, поэтому казалось, что на курс белорусского рубля будет оказано давление, но только в краткосрочном периоде. Но произошедшие недавно события сделали понятным, что выборы создадут долгосрочные проблемы для рубля.

Народ беднеет

Проблемы уже начались, так как в июне ускорился отток валюты из банков. Депозиты физических лиц в иностранной валюте снизились по сравнению с маем на 113,5 млн. долларов – до 7,2 млрд. долларов. В мае сокращения составляли 28,4 млн. долларов, а в апреле – 155,8 млн. долларов. Таким образом, жители страны снова увеличили объем снятия денег с депозитов.

Срочные вклады населения в июне снизились на 132,2 млн. долларов (до 5,6 млрд. долларов), а переводных депозитов физических лиц, то есть, в основном, средств на их банковских карточках, стало больше на 18,7 млн. долларов, то есть 1,5 млрд. долларов. Люди увеличивают объем средств на карточках в целях осуществления платежей в интернете и использования при поездках за границу.

Отток средств не может остановить даже рост процентов по валютным депозитам. В июне средняя ставка по новым валютным вкладам населения на срок до 1 года увеличилась до 0,46% годовых с 0,42% в мае. В то же время, аналогичная ставка по долгосрочным валютным депозитам снизилась до 1,57% с 1,58%.

В июне забирали валюту из банков и юридические лица, изъявшие 39,9 млн. долларов. В результате валютные депозиты населения и предприятий за месяц снизились на 153,4 млн. долларов и составили на 1 июля 11,5 млрд. долларов. А за первую половину текущего года банки потеряли около 0,5 млрд. долларов.

В июне возобновился отток и рублевых средств со срочных депозитов физических лиц. Он был небольшим: 5,7 млн. рублей (до 5,03 млрд. рублей). Переводные рублевые депозиты населения выросли на 38,1 млн. рублей (до 3,8 млрд. рублей). При этом величина наличных средств в обороте выросла на 157,8 млн. рублей (до 4,1 млрд. рублей). То есть, люди копят наличные, что указывает на рост недоверия к банкам, что не удивительно, учитывая историю с Белгазпромбанком.

В то же время, рублевые депозиты юридических лиц в июне выросли почти на 0,9 млрд. рублей и достигли 8,75 млрд. рублей. Прирост оказался намного больше, чем в июне прошлого года. Похоже, что крупные предприятия получили помощь от бюджета. Конечно, не исключено, что физические лиц в июне увеличили свои расходы, в результате чего их средства перекочевали к предприятиям. Но объем розничного товарооборота в июне увеличился по сравнению с маем всего на 4,1% и достиг 4,38 млрд. рублей.

Таким образом, значительное сокращение притока рублевых средств населения в белорусские банка указывает на снижение доходов населения, а не на рост расходов или покупку валюты. Для рубля снижение доходов – положительный фактор, так как уменьшает спрос на валюту со стороны физических лиц. Но неприятности у рубля все равно могут возникнуть, так как отток валюты населения из банков в ближайшие месяцы может продолжиться и даже усилиться.

Выборы пройдут, а проблемы останутся

Связано это с ростом политической напряженности в обществе, которая после выборов не ослабеет, как это происходило ранее, а останется, причем, возможно, на длительное время. Это стало ясно в последние дни, после того, как произошло объединение штабов трех претендентов на пост президента: Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Два последних кандидата не были зарегистрированы, и их команды решили поддержать Светлану Тихановскую. Их совместная цель в настоящее время – воспрепятствовать ожидаемого ими неправильного подсчета голосов. Они полагают, что их поддерживает большинство населения и хотят зафиксировать это, не надеясь на избирательную комиссию. В связи с этим сейчас их штабы разрабатывают систему подсчета голосов независимо от избиркомов.

Можно ожидать, что такой механизм будет разработан и предложен населению. Власти объявят его незаконным и попробуют помешать, но какой-то подсчет все же будет сделан. В результате после 9 августа ЦИК объявит о победе действующего президента Александра Лукашенко, а объединенные штабы – о победе Светланы Тихановской или неправомерности выборов из-за многочисленных нарушений, ссылаясь на проведенные ими подсчеты голосов. Бывшие кандидаты в президенты будут изобретать и предлагать народу законные способы протеста, власти будут пытаться объявить эти способы незаконными со всеми вытекающими последствиями. К тому же в стране возникнет, скорее всего, новое политическое движение, довольно влиятельное.

Не добавит доверия к рублю и банкам и судебный процесс над сотрудниками Белгазпромбанка, друзьями и родственниками его экс-главы. Пока правоохранительные органы только выдвигают обвинения, но не предъявляют доказательств, что выглядит весьма странно.

Все это приведет к новым протестам, задержаниям и т. п., что будет способствовать росту обеспокоенности населения, увеличению спроса на валюту и оттоку вкладов физических лиц из банков. И это может затянуться на годы. Таким образом, на валютном рынке Беларуси вполне может возникнуть принципиально новая ситуация: если в предыдущие кризисы население через какое-то время успокаивалось и начинало продавать валюту и увеличивать свои вложения в банках, то в текущем году этого, скорее всего не произойдет. А постоянная потеря валюты приведет к постоянной негативной динамике валютных резервов страны на фоне роста внешнего долга.

Госбанки помогут госпредприятиям

Проблема может усугубиться переходом в стране от жесткой к мягкой денежной политике. Об этом Александр Лукашенко объявил еще на совещании в июне, а на совещании с руководством Нацбанка 20 июля он еще раз подтвердил свое решение. Президент сказал, что Нацбанку следует продолжать снижение ставки рефинансирования, однако отметил, что делать это следует аккуратно и спокойно. Президент также отметил, что он просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики, но подчеркнул, что при этом следует сдерживать инфляцию.

Кроме того, он заявил, что ждет от Нацбанка более активного участия в поддержке экономики, а также напомнил о том, что банки должны помогать кредитами предприятиям, попавшим в сложное положение.

Никаких конкретных величин президент не назвал, а это означает, что он хочет, скорее всего, не столько смягчить денежную политику, сколько создать видимость смягчения. Реально он, по-видимому, настроен только на выдачу средств за счет бюджета или банков госпредприятиям. То есть фактически восстанавливается директивное финансирование неэффективных предприятий за счет бюджета и ресурсов госбанков, но оно будет довольно ограниченным.

Так что, с этой стороны можно быть спокойным за рубль. Печатать деньги и реально смягчать денежную политику никто в Беларуси не собирается. Для белорусского рубля в краткосрочной перспективе это плюс, но в долгосрочной – минус, так как государственные и бюджетные деньги по-прежнему будут расходоваться неэффективно. То есть появляется еще один фактор, направленный на ослабление рубля. Президент, правда, подчеркнул, что помогать надо предприятиям, которые имеют экспортные контракты и инвестиционные проекты, но где ж такие предприятия найти … Скорее всего, история со смягчением денежной политики закончится составлением списков госпредприятий, которым банкам прикажут выдать кредиты.

Подведя итоги, можно прогнозировать не одномоментную девальвацию белорусского рубля в ходе и после выборов, а длительный процесс его ослабления, которое может составить десятки процентов за несколько лет. И это еще без учета возможного негативного влияния внешних факторов.