Беларусь делает первые шаги для подготовки своего космонавта, сообщил в интервью БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

«По моему мнению, обязательно нужно расширять присутствие страны в космосе. Может показаться очень амбициозным план подготовки и полета в космос первого космонавта суверенной Беларуси. Однако первые шаги в этом вопросе уже делаются», — сказал Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в январе этого года достигли договоренности о посещении белорусскими учеными Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина (ЦПК) для ознакомления с его деятельностью. Направлен список сотрудников научных организаций НАН Беларуси (Институт радиобиологии, Центральный ботанический сад, НПЦ по биоресурсам, Институт физиологии), которых планировалось командировать в центр. «Эти представители НАН впоследствии могут рассматриваться как потенциальные белорусские кандидаты для прохождения подготовки в ЦПК в качестве участников космических полетов. Обсуждается возможность их обследования на предмет годности по медицинским, физическим и иным показаниям к подготовке в качестве космонавтов-исследователей», — отметил Владимир Гусаков.

Белорусская сторона посетит ЦПК после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Во время этого визита будет обсуждаться и возможность участия представителей НАН в проводимых «Роскосмосом» наземных экспериментах с использованием научных разработок белорусских ученых.

Владимир Гусаков обратил внимание на то, что уроженцы Беларуси уже бывали в космосе. Космонавты Петр Климук и Владимир Коваленок совершали свои полеты во времена СССР, Олег Новицкий — летчик-космонавт Российской Федерации. Белорусские корни есть и у других космонавтов — Валентины Терешковой, Олега Артемьева, Антона Шкаплерова, Георгия Гречко. «Большой вклад в развитие космонавтики в СССР и России вносили и вносят белорусы, работая конструкторами, техническими инженерами, учеными и руководителями организаций и предприятий», — подчеркнул председатель Президиума НАН.