Среди истцов – россияне, белорусы, турки, армяне, узбеки, украинцы и уроженцы ряда других государств.
Группа граждан Беларуси, России и ряда других стран, выигравшие в лотерею Госдепартамента право жить в Америке, но не допущенных в США, подали в суд на президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с требованием впустить их в страну, сообщает Sputnik.
Де-факто и де-юре
Консульства США де-факто сегодня не выдают визы и не проводят собеседования из-за пандемии, исключение – лишь экстренные случаи. Также президент Трамп с апреля приостановил въезд в США ряда категорий иностранцев, в том числе и выигравших «грин-карты» – то есть право на проживание в стране.
Выигравшие в лотерею, но лишенные возможности въехать в США граждане подали в суд как на Трампа, так и на госсекретаря Майка Помпео. Они требуют пустить их в страну.
Аргументы истцов
Как сообщает РИА Новости, среди истцов есть белорусы, а также граждане России, Турции, Украины, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины и Сирии.
Аргументируя такой шаг, истцы поясняют: многие уже продали дома и уволились с работы, но теперь их переезд перенесен на неопределенное время и вообще находится под угрозой срыва, ведь выигравшим «грин-карты» дают ограниченное время на то, чтобы перебраться в США.
По мнению истцов, Трамп и Помпео превысили свои полномочия. Они требуют отменить указ президента, дать истцам доступ к интервью с консулами, перевыпустить визы, которые уже истекли, и допустить истцов и их родственников на территорию США.
Что такое «грин-карт»?
Лотерея «грин-карт» проводится с 1990 года в рамках программы Diversity Visa: отбираются 55 тысяч человек, которые могут въехать в страну вместе с семьями.
Для участия в лотерее нужно обладать определенным уровнем образования, знать английский и обосновать отсутствие желания «сидеть на шее» у властей США.
Розыгрыш «грин-карт» несколько раз грозился отменить Трамп, однако дальше слов он пока не пошел.