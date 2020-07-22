Среди истцов – россияне, белорусы, турки, армяне, узбеки, украинцы и уроженцы ряда других государств.

Группа граждан Беларуси, России и ряда других стран, выигравшие в лотерею Госдепартамента право жить в Америке, но не допущенных в США, подали в суд на президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с требованием впустить их в страну, сообщает Sputnik.

Де-факто и де-юре

Консульства США де-факто сегодня не выдают визы и не проводят собеседования из-за пандемии, исключение – лишь экстренные случаи. Также президент Трамп с апреля приостановил въезд в США ряда категорий иностранцев, в том числе и выигравших «грин-карты» – то есть право на проживание в стране.

Выигравшие в лотерею, но лишенные возможности въехать в США граждане подали в суд как на Трампа, так и на госсекретаря Майка Помпео. Они требуют пустить их в страну.

Аргументы истцов

Как сообщает РИА Новости, среди истцов есть белорусы, а также граждане России, Турции, Украины, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины и Сирии.

Аргументируя такой шаг, истцы поясняют: многие уже продали дома и уволились с работы, но теперь их переезд перенесен на неопределенное время и вообще находится под угрозой срыва, ведь выигравшим «грин-карты» дают ограниченное время на то, чтобы перебраться в США.

По мнению истцов, Трамп и Помпео превысили свои полномочия. Они требуют отменить указ президента, дать истцам доступ к интервью с консулами, перевыпустить визы, которые уже истекли, и допустить истцов и их родственников на территорию США.

Что такое «грин-карт»?

Лотерея «грин-карт» проводится с 1990 года в рамках программы Diversity Visa: отбираются 55 тысяч человек, которые могут въехать в страну вместе с семьями.

Для участия в лотерее нужно обладать определенным уровнем образования, знать английский и обосновать отсутствие желания «сидеть на шее» у властей США.

Розыгрыш «грин-карт» несколько раз грозился отменить Трамп, однако дальше слов он пока не пошел.