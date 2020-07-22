Жалоба, подписанная экс-банкиром Виктором Бабарико на отказ Центризбиркома РБ в регистрации кандидатом на пост главы государства, поступила в Верховный суд. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

Правозащитник проинформировал: «Утром 22 июля 2020 года в Верховном суде моему коллеге Максиму Знаку подтвердили поступление жалобы Виктора Дмитриевича».

Адвокат Максим Знак, в свою очередь, отметил, что «жалоба считается поданной в пределах установленного 3-дневного срока, но во избежание недоразумений содержит ходатайство о восстановлении срока подачи, если суд посчитает его пропущенным».

Правозащитник: «Ждём информацию о назначении дела к слушанию».

Верховный суд ранее отказал в принятии к производству жалобы на решение ЦИК РБ, подписанной от имени В. Бабарико адвокатом М. Знаком на основании нотариальной доверенности.