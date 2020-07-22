Оплату проезда с помощью приложения TIX и системы «Оплати» планируется внедрить в 2,5 тыс. единиц транспорта столицы к 1 сентября. Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально», сообщает БЕЛТА.

«Мы видим, что современные способы оплаты проезда востребованы у горожан. Обе системы зарекомендовали себя хорошо. Вопрос лишь в том, кому из пассажиров какая удобнее. Поэтому дадим людям выбор: доступны будут две системы оплаты с помощью мобильных приложений», — сказал заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович.

Поставлена задача, чтобы к этой же дате оплату проезда онлайн внедрили и во всей сети маршрутных такси столицы. Такая возможность будет активно прорабатываться.

Также планируется развивать и оплату проезда в метро с помощью сканирования лица. Систему уже протестировали, она работает без сбоев. В скором времени ее внедрят на третьей линии метро, а затем распространят на первой и второй линиях.