В Ошмянском районе погибли двое мальчиков, которых засыпало в котловане

Вечером 21 июля двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, образованного после забора песка местными жителями, вблизи одной из деревень Ошмянского района, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.

Когда дети находились в яме, произошло внезапное обрушение грунта, мальчиков засыпало.

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали детей, однако спасти их не удалось.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.