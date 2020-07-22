В Ошмянском районе погибли двое мальчиков, которых засыпало в котловане

Вечером 21 июля двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, образованного после забора песка местными жителями, вблизи одной из деревень Ошмянского района, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.
Когда дети находились в яме, произошло внезапное обрушение грунта, мальчиков засыпало.
Прибывшие на место сотрудники МЧС достали детей, однако спасти их не удалось.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.