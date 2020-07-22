Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где будет вести новое семейное шоу, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на РИА Новости.

В феврале Шепелев сделал пост на своей странице в Instagram о том, что он уходит с «Первого канала», а в интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» несколько раз повторял, что те программы, которые ему предлагают вести, не для него.

Уже этой осенью, по данным источника РИА Новости, он впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект «Ты как я» Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми.

«Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», —прокомментировал новость сам ведущий.