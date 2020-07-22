Мать политика Татьяна Северинец сообщила, что ее сын должен в среду выйти из изолятора на Окрестина.

– Толькі што на ЦІПе мне сказалі, што сёння выходзіць Павел Севярынец! – написала она в Фейсбуке.

Ранее такую же информацию в комментарии The Village Беларусь подтвердила жена политика – Ольга Северинец.

– Так нам сказалі на Акрэсціна – вызваляюць сёння па тэрміну, гэта каля 16:15. Праўда, апошнія гады яны вывозяць яго і адпускаюць, – сказала она.

Павел Северинец отбывал 15-суточный арест за участие в пикете по сбору подписей в июне, которое суд квалифицировал как «участие в несанкционированном массовом мероприятии». Кроме этого, еще 15 суток ему присудили за призывы к участию в акции у Комаровского рынка.

С учетом накопленных «суток», ожидалось, что оппозиционный политик выйдет на свободу лишь 21 августа. Теперь встает вопрос, останется ли Северинец на свободе до президентских выборов, или власти вновь решат его изолировать.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА