Мать политика Татьяна Северинец сообщила, что ее сын должен в среду выйти из изолятора на Окрестина.

– Толькі што на ЦІПе мне сказалі, што сёння выходзіць Павел Севярынец! – написала она в Фейсбуке.

Ранее такую же информацию в комментарии The Village Беларусь подтвердила жена политика – Ольга Северинец.

– Так нам сказалі на Акрэсціна – вызваляюць сёння па тэрміну, гэта каля 16:15. Праўда, апошнія гады яны вывозяць яго і адпускаюць, – сказала она.

Павел Северинец отбывал 15-суточный арест за участие в пикете по сбору подписей в июне, которое суд квалифицировал как «участие в несанкционированном массовом мероприятии». Кроме этого, еще 15 суток ему присудили за призывы к участию в акции у Комаровского рынка.

С учетом накопленных «суток», ожидалось, что оппозиционный политик выйдет на свободу лишь 21 августа. Теперь встает вопрос, останется ли Северинец на свободе до президентских выборов, или власти вновь решат его изолировать.