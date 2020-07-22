С 1 августа 2020 года «Белавиа» изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах авиакомпании. Теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги. Об этом компания сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Оплатить услугу теперь можно будет следующим образом:

online одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет 25 € за первое место багажа и 40 € за каждое последующее;

online после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 € для всех тарифов;

в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации – 50 €.

Сообщается также, что оформить услугу online можно не позднее 2 часов до вылета.