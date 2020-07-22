РФ обсудит с Беларусью механизм ценообразования на энергоносители после создания общего экономического пространства, в том числе единого налогового кодекса.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме в среду.

Он отметил, что глубоко верит в потенциал Союзного государства и высоко оценил проведенную работу по интеграции и разработке «дорожных карт» по всем направлениям взаимодействия с Беларусью.

«Там буквально немного осталось вещей, которые надо обсудить. И верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим пространство, (. . .) возможно, единый налоговый кодекс. Когда мы сможем унифицировать наши ставки и подходы, то мы сможем разговаривать, в том числе, о механизме ценообразования на энергоносители, как и предлагают наши белорусские партнеры», — цитирует Мишустина Интерфакс.

«Поэтому внимательно будем смотреть дальше. Предложения мы свои сказали, обозначили нашу позицию. И, надеюсь, что мы также будем двигаться с нашими коллегами в будущее. А цели у нас, по тому, что в ЕврАзЭС сказано, одинаковые», — добавил премьер.