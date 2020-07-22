Первый Всемирный день шахмат прошел в обстановке карантина

20 июля в ООН впервые отметили Всемирный день шахмат, учрежденный в прошлом году Генеральной Ассамблеей ООН по предложению нескольких стран мира, в том числе Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Дата была выбрана в ознаменование дня создания Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Париже в 1924 году.

По случаю праздника Постоянное представительство Армении при ООН организовало конференцию в режиме онлайн с участием всемирно известных шахматистов, представителей Организации Объединенных Наций и других международных структур. Форум транслировался одновременно через сайты ООН и Международной шахматной федерации. В конференции приняли участие президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, всемирно известные гроссмейстеры Владимир Крамник, Вишванатан Ананд, Магнус Карлсен, Левон Аронян, другие шахматисты, любители и энтузиасты этой игры.

В ходе своего выступления на интерактивной конференции заместитель Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг высоко оценила роль шахмат в сегодняшнем мире, отчаянно борющемся с пандемией коронавируса.

«В ходе нынешнего кризиса, – сказала она, – те игры и виды спорта, в которые все еще можно играть онлайн или на достаточно безопасном физическом расстоянии друг от друга, стали для нас как никогда важны. Они подпитывают нашу страсть к интеллектуальному соперничеству, подстегивают наш энтузиазм и освежают разум. Они отвлекают нас от проблем вокруг и уменьшают наши тревоги».

По словам Мелиссы Флеминг, пандемия спровоцировала беспрецедентный всплеск популярности шахмат. Все больше игроков собираются вместе в режиме онлайн, чтобы испытать свои силы в интеллектуальном поединке или просто получить удовольствие от древней игры.

«Что делает шахматы столь массовой и столь привлекательной игрой для миллионов людей? В первую очередь то, что в шахматы могут играть все желающие – независимо от пола, языка, возраста, физических способностей или социального статуса, – подчеркнула Мелисса Флеминг. – Садясь за один стол, два игрока по обоюдному согласию обязуются поддерживать взаимное уважение, честность и справедливость поединка. Эти условия напрямую способствуют воспитанию терпимости и взаимопонимания между людьми».

Базовые ценности мира шахмат, по словам Мелиссы Флеминг, полностью соответствуют целям, к которым стремится Организация Объединенных Наций в своей ежедневной работе. В ООН убеждены, что увлечение шахматами способствует преодолению предрассудков; оно вдохновляет людей на ликвидацию расовых и социальных барьеров, на противодействие дискриминации и стремление к мирному урегулированию конфликтов.

«Люди все яснее понимают, что спорт может служить фактором устойчивого развития, мира и социальной интеграции, – сказала Мелиссы Флеминг. – В этом отношении я надеюсь, что шахматы будут и впредь развивать дружеское взаимопонимание между народами, служить платформой для продвижения идеалов терпимости и культуры мира».

Из истории шахмат

Игра, похожая на шахматы, чатуранга, зародилась на северном индийском субконтиненте в период Гупта (319-543 гг. н.э.) и распространилась по Шелковому пути на запад, в Персию. Считается, что современные шахматы произошли именно от чатуранги.

Название «чатуранга» переводится как «четырёхсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером. Чатурангой в древней Индии называлось войско, состоявшее из боевых колесниц (ратха) и слонов (хасти), конницы (ашва) и пеших воинов (падати). Игра символизировала битву с участием четырёх родов войск, которыми руководил предводитель (раджа).

Чатранг, а позже Шатрань, было название, данное игре, когда она прибыла в Персию Сасанидов около 600 г. н.э. Самое раннее упоминание об этой игре относится к персидской рукописи около 600 г. н.э. В рукописи описывается посол с индийского субконтинента, посетивший царя Хосрова I и преподнесший ему игру в подарок. Далее она распространилась по Шелковому пути в другие регионы, включая Аравийский полуостров и Византию.