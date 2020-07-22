Мода протеста: #честнаялента и ногти солидарности

Организаторы гражданской кампании «Честные люди», цель которой помочь реализовать право каждого человека знать честную информацию о выборах, объяснили смысл новой инициативы #честнаялента.

Это не только символ чистоты и надежды, но и инструмент в борьбе против фальсификаций, отмечают они в телеграм-канале платформы.

Всем желающим перемен в стране предлагается носить белую ленту, чтобы обозначить себя.

«Сейчас особенно важно видеть, как нас много на улицах – тех, кто хочет изменений. Проще и безопаснее всего это сделать простой белой лентой на запястье», – отмечают авторы инициативы.

Они призывают делиться информацией, используя хештег #честнаялента, а 9 августа прийти на выборы президента и увидеть, что с белыми лентами – большинство.

Данная инициатива хорошо вписывается в стремление белорусов обозначить свои принципы внешними атрибутами. Ношение некоторыми из них футболок, бейсболок и масок с двусмысленной атрибутикой даже спровоцировало повышенный интерес к ним со стороны милиции.

Но фантазии модниц нет предела. На объединение штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также незарегистрированных в этом статусе Виктора Бабарико и Валерия Цепкало они отреагировали экстравагантным маникюром.