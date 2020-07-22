На видео с места событий в Луцке видно, как трое сотрудников Нацполиции проводят задержание Кривоша.

В сети появилось новое видео задержания террориста в центре Луцка. На нем видно, как Максим Кривош стоит возле автобуса больше минуты, ожидая ареста.

На ролике запечатлено начало спецоперации, которую, как видно, провели трое полицейских, среди которых замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Именно он, как известно, вел переговоры и относил воду заложникам.

При этом БТРа и светошумовых гранат на месте происшествия нет.