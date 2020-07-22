Литва продлила срок ограничений при пересечении границы в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, передает БЕЛТА.

«По поступившей информации от литовской стороны, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, срок установленных в Литве ограничений при пересечении границы продлен. Перечень категорий граждан, которым разрешен въезд, определен постановлением правительства Литвы №152 «Об объявлении экстремальной ситуации государственного уровня», с изменениями и дополнениями от 16 июля», — проинформировали в ведомстве.

Пересечение литовско-белорусского участка границы ограничено автодорожными пунктами пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Райгардас» — «Привалка», «Шальчининкай» — «Бенякони», а также железнодорожными: на ж/д станции Вильнюс, «Стасилос» — «Бенякони» и «Кена» — «Гудогай».

На участке ответственности Полоцкого пограничного отряда на белорусско-литовской границе в международном пункте пропуска «Видзы» (с литовской стороны «Твярячюс») по-прежнему пропуск людей и транспорта сопредельной стороной не осуществляется.

Консультацию по вопросам пересечения белорусско-литовской границы можно получить в дипломатических учреждениях Литвы на территории Беларуси.

«Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета», — отметили в ГПК.