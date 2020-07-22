У объединенного штаба Светланы Тихановской есть план действий и во время, и после выборов. Уже в четверг-пятницу Тихановская, а также представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и Вероника Цепкало начинают поездки с предвыборными пикетами по стране. Об этом заявила представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время очередного стрима, сообщает TUT.BY.



— Все соцсети забиты вопросами, есть ли план и что делать. Ответы есть, но их мало кто замечает, многим это не очень нравится, — отметила Колесникова, подчеркнув, что в стране сложилась уникальная ситуация, власть теряет поддержку.

Она напомнила нам странную реакцию власти на последние вызовы, в частности на коронавирус, при этом отметив, что и власть, и традиционная оппозиция — пленники стереотипного мышления, сформированного еще последствиями революции 1917 года.

— Они верят только в уличное сопротивление. А высокая статистика ненасильственных смен власти никого не убеждает в Беларуси, — заявила Колесникова.

Она призвала молчаливое большинство перестать молчать, а также поддержать уволенных, поддержать тех, кто начал говорить.

— Большинству противостоять страшнее, чем вышестоящему начальству, — подчеркнула Мария Колесникова.

Она уверена, что тактика бойкота не работает, она только облегчает власти жизнь. Но сопротивление власти будет непростым.

— Есть много опасностей на этом пути. Во-первых, это долго. Выборами все может и не решиться, выражать несогласие придется очень долго. Хватит ли у людей терпения и сил? Это требует участия каждого. Нас должно быть большинство. Приходится верить только в себя и в таких же людей, как мы. Гораздо проще верить в кого-то. В вождя, в штаб, в ЕС, Россию, США. Что кто-то придет и все изменит. Но никто не придет, — подчеркнула она.

При этом несогласие работает только тогда, когда становится массовым.

— Режим может справиться с площадью, но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства он справиться не способен. И остаются два пути. Либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, противостоящим большинству. На реформы нужна смелость, на полицейское государство — деньги. Ни того, ни другого у режима нет.

Мария Колесникова рассказала, что втроем со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало они планируют посетить от 20 до 30 городов, много пикетов пройдет без их участия — всего их запланировано 160.

Она также призвала всех неравнодушных откликнуться на призыв о финансовой помощи для кампании Светланы Тихановской, напомнив, что максимальная сумма пожертвования для физлица — 540 рублей, для юрлица — 1350 рублей.