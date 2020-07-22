Словами о том, что «Беларуси нужен новый президент», закончил свое выступление 21 июля на белорусском телевидении в отведенное ему для агитации время кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Он предложил записать в Конституцию то, что новый президент будет во главе государства не более 2 сроков.

Он заявил, что новый президент сформирует переходное правительство из альтернативных кандидатов и уважаемых чиновников. В течение года он подготовит и проведет полностью обновленным составом ЦИК и местных избирательных комиссий честные выборы: президента, парламента, глав городов.

Политик обеспокоен, что из страны уезжает молодежь. Он отметил, что она не хочет ждать. Приходят в упадок малые и средние города.

Дмитриев привел примеры деградации государства. В Беларуси наказывают за то, что люди выражают свое мнение. Он заявил, что как только поменяется власть, на волю выйдут политические заключенные.

Он обратился к разным группам населения, пообещав прежде всего возможность начать жить по-новому. Пенсионерам он обещал гарантированные достойные пенсии. Студентам – современное образование без перерывов на армию.

Дмитриев обратил внимание на то, чтобы все избиратели приходили голосовать только 9 августа. Он призвал их помогать кандидатам в президенты вести избирательную кампанию. «Больше нет кампании Дмитриева. Это кампания всех тех, кто хочет перемен в Беларуси», – заявил он.