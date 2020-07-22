Виктор Мацкевич, адвокат белорусского блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом, объяснил DW, в чем обвиняют его клиента и каковы шансы на оправдательный приговор.

Видеоблогер Сергей Тихановский, супруг и глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, после задержания во время пикета в Гродно уже почти месяц находится под арестом. В интервью DW его адвокат Виктор Мацкевич рассказал, в чем именно обвиняют Тихановского, за что он несколько раз попадал в карцер и каковы его шансы на оправдательный приговор.

DW: В каких условиях сегодня находится Сергей Тихановский? Как часто вы встречаетесь с ним?

Виктор Мацкевич: Сейчас Сергей Тихановский содержится в камере на двоих. Получает передачи, книги, продукты. Может получать газеты, которые ему выпишут. Телевизора в камере у него пока нет. Мы, адвокаты, стараемся встречаться с ним несколько раз в неделю. Но проблема в том, что условия этих встреч не обеспечивают конфиденциальности. Я это обжалую.

— В чем именно обвиняют Тихановского?

— Сразу отмечу, что адвокаты дали подписку о неразглашении данных расследования, в том числе, содержание предъявленного обвинения, показаний и других следственных действий. Поэтому буду оперировать информацией, которая уже находится в открытом доступе, либо не относится к тайне следствия.

Тихановскому предъявлено обвинение в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам (статья 191 УК). Второе обвинение стало результатом заявления председателя ЦИК Лидии Ермошиной. Она восприняла публичное заявление Тихановского устроить пикет по сбору подписей недалеко от ее дома как угрозу для своей деятельности.

— За время нахождения под арестом Тихановский несколько раз попадал в карцер. Что стало причиной этого?

— В карцере Сергей провел суммарно 18 суток (14 дней подряд и еще 4 дня). Вначале на Тихановского наложили два взыскания, каждое по семь суток. Первое, когда он еще находился в обычной камере, — за то, что он якобы сидел на подоконнике. Второе уже в карцере — за плохую уборку помещения. По его словам, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

Следующий раз Тихановский попал в карцер после того, как его жалоба на предыдущее помещение в карцер рассматривалась в суде. Формальный повод — то, что он вовремя не побрился. Карцер, в котором находился Сергей, — это маленькое помещение без окна, где все время горит светодиодная лампа. Камера не проветривается, там проходит стояк с протекающей трубой, бетонный пол постоянно мокрый. Нормально сидеть фактически не на чем, кровать откидывают только на ночь с 22 до 6 часов утра. К тому же в карцере нет питьевой воды — только из крана и не очень чистая.

— Почему после выхода из карцера у Тихановского возникли проблемы с сокамерниками?

— В первый раз сокамерники объявили Тихановскому, что до них дошли слухи о его якобы «низком социальном статусе» и он это должен опровергнуть. Так называемый «низкий социальный статус» — понятие из уголовного мира, которое несовместимо ни с законом, ни со здравым смыслом.

Но это опасное явление, поскольку этот «статус» применяется в отношении мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, которых в уголовном мире советского и постсоветского пространства не считают за людей. Они не могут общаться с другими заключенными, пользоваться помещением, посудой вместе со всеми, должны везде сообщать об этом «статусе».

В отношении Тихановского это, конечно же, ложь. Я вынужден был заявить об этом публично, потому что распространение этой информации в местах лишения свободы может навредить Сергею и поставить его в уязвимое положение. Я считаю, что администрация СИЗО должна была резко пресечь такие слухи и обеспечить безопасность Тихановского. Но знаю, что информация еще курсирует внутри изолятора. Это оказывает моральное давление на Сергея.

— Знает ли он об объединении избирательных штабов его супруги Светланы Тихановской и незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало? И как относится к этой идее?

— Да, мы сообщаем ему новости, в том числе о предвыборной компании Светланы Тихановской. Он во всем поддерживает жену. Сергей — сильный человек, поэтому живет с надеждой на лучшее.

— Если после 9 августа власть в Беларуси не сменится, каковы шансы на оправдательный приговор Тихановскому?

— Моя задача — использовать все возможные законные средства для защиты клиента. Я обжалую все обвинения, заключение под стражу, постоянно держу на контроле положение Тихановского в СИЗО. О перспективах сложно говорить. Невозможно сослаться на какие-либо прецеденты или практику.

Позиция защиты — снятие с Тихановского всех обвинений и его освобождение. Верю, что это произойдет. Но когда, каковы шансы, если власть не сменится после 9 августа, — сейчас с точностью сказать невозможно.