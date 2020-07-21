Предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях возобновляется с 1 августа. Данное решение принято исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в учреждениях пенитенциарной системы. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Департаменте исполнения наказаний МВД отмечают, что введение ранее таких радикальных ограничительных мер, как приостановление свиданий, позволило своевременно минимизировать угрозу распространения коронавирусной инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП).