В немецкой земле Нижняя Саксония недалеко от города Эмден произошло крупное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще более пятнадцати пострадали. Об этом сообщила местная полиция.

Авария случилась в субботу 18 июля на трассе A 31 около 11.20 между населенными пунктами Венер и Йемгум. Перед расположенным здесь туннелем из-за частичного ограничения движения образовалась пробка. По какой-то причине двигавшийся в направлении города Эмден 31-летний белорус на автовозе Mercedes врезался в конец затора, сообщает Belmir.by.

В результате столкновения пострадало 5 автомобилей марок Ford, Nissan и Mazda. В частности, Ford от удара перевернулся, и находившийся в нем 57-летний мужчина из Оберхаузена был смертельно ранен. Еще несколько человек были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

В целом же считается, что в результате аварии пострадали более 15 человек, а также собаки, находившиеся в вовлеченных в столкновение транспортных средствах. Водитель автовоза не пострадал.

Полиция перекрыла дорогу в обе стороны, движение было перенаправлено по второстепенному пути – на трассу B 436. Из-за интенсивного потока машин, связанного с курортным сезоном, здесь в течение нескольких часов возникали серьезные пробки.

В операции по эвакуации пострадавших и деблокированию трассы А 31 принимали участие 4 спасательных вертолета, а также значительные силы полиции, пожарных и медиков.

Фото: feuerwehr-lkleer.de