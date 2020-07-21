Страны-члены ЕС договорились выработать систему обусловленности кредитов на помощь в преодолении пандемии с соблюдением принципов верховенства права. Польша и Венгрия были против.

На чрезвычайном саммите ЕС в Брюсселе поздним вечеров в понедельник, 20 июля, удалось достичь соглашения по формуле предоставления экономической помощи для преодоления последствий пандемии в Европе в зависимости от приверженности к соблюдению стандартов правового государства и базовых европейских ценностей.

Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромиссного решения, на которое были согласны все 27 стран-членов Евросоюза, сообщает dpa со ссылкой на дипломатические круги.

В тексте подписанного соглашения говорится, что Европейский совет подчеркивает важность защиты финансовых интересов ЕС и соблюдения принципа верховенства права. В соответствии с этим разработана система кредитной обусловленности, в случае нарушения которой Европейская комиссия будет предлагать штрафные меры, которые должны будут утверждаться квалифицированным большинством голосов в Совете министров ЕС. В тот же день страны ЕС договорились о сумме субсидий для восстановления экономики.

Отдельная позиция Польши и Венгрии

Ранее в тот же день министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что польское правительство не согласится на увязку выплат из европейских фондов с вопросами верховенства права в стране. Это может стать инструментом давления на Польшу и другие страны ЕС, приводит его слова PolskieRadio. Позже польское агенство PAP со ссылкой на правительственные источники сообщило, что привязка финансовых выплат к соблюдению верховенства права отменена. В апреле текущего года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют приведения ее в соответствие со стандартами ЕС.

В Венгрии сообщения о достигнутом на саммите соглашении подавались в СМИ как победа премьер-министра Виктора Орбана. В 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, предъявив обвинения в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.