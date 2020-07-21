В своем выступлении в рамках предвыборной агитации, которое 21 июля транслировал первый канал белорусского государственного телевидения, кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, почему пошла на выборы.

Она решила продолжить дело своего мужа блогера Сергея Тихановского, который пострадал в борьбе за перемены в Беларуси, и находится сейчас в тюрьме.

Она говорила с экрана то, что не транслируют государственные телеканалы: о низком рейтинге действующего президента, о многочисленных очередях из людей, которые хотели поставить подписи за выдвижение в кандидаты в президенты независимых кандидатов: Бабарико, Цепкало и Тихановскую.

Она отметила, что предстоящие выборы президента не будут свободными и честными. Не зарегистрированы самые сильные претенденты на пост главы государства. Тысячи подписей, которые были собраны в их поддержку, были выброшены.

«Я пришла в политику не ради власти, а ради справедливости», – заявила Тихановская. Она видит свою миссию в организации в течение полугода новых честных и справедливых президентских выборов.

Она призывает всех объединиться в стремлении к переменам в стране и собрать рекордное количество наблюдателей в проходящей избирательной кампании. Чтобы перемены стали реальностью, претендент на президентский пост предлагает всем прийти на выборы именно 9 августа и проголосовать за нее.