В настоящее время это единственная иностранная миссия от международной организации, которая примет участие в наблюдении за выборами президента республики 9 августа.

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от Содружества на президентских выборах в Беларуси, сообщили в понедельник в пресс-службе организации, передает Sputnik.

В Исполкоме СНГ уточнили, что приглашение наблюдать за ходом президентской кампании получили от белорусского внешнеполитического ведомства.

«На состоявшемся 21 июля заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества была согласована кандидатура Главы Миссии», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в мониторинге волеизъявления белорусов на президентских выборах не смогут принять участие БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ.