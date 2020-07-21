«Настало время навести в этой стране порядок». Минский вор в законе Паштет обозвал гомельского Сашу Кушнера непечатным словом и призвал братву к консолидации

«Тюрьмы и лагеря голые, братва разобщена и обозлена, но все еще находятся те, кто слушает россказни этого нелюдя… Настало время навести в этой стране порядок». С такими словами в своем «прогоне» (воровское письмо) к белорусскому криминальному миру обратился 38-летний минчанин Павел Алексеевич, он же вор в законе по прозвищу Паштет. Фотокопии четырех страниц прогона опубликовало на своем сайте российское информационное агентство «Прайм Крайм», пишет Сильные Новости.

«Нелюдью» в данном случае назван уроженец Гомеля Александр Кушнеров, более известный в своей среде как вор в законе Саша Кушнер и Саша Гомельский. Оба персонажа принадлежат к противоборствующим пророссийским кланам и ведут на территории Беларуси по большей части информационную войну за лидерство. Правда, в последнее время страсти накалились, и дело дошло до мордобоя.

Напомним, что 9 июля в Лиде Саша Кушнер пытался провести сходку с целью назначения «смотрящих» в Гродненской области, но его планы сорвали оперативники ГУБОПиК и СОБР. Когда задержанных «кушнеровцев» стали отпускать из отделения милиции, на них набросилась лидская братва, ведомая местным авторитетом Олегом Немцем.

По версии экспертов «Прайм Крайм», Кушнеров акцию в Лиде устроил специально, чтобы потом на видеокамеру подтвердить свой спорный воровской статус, так сказать, для поднятия авторитета. Что и случилось. Сразу после задержания на вопрос оперативника, является ли Кушнеров вором в законе, авторитет ответил: «Вором являюсь». Этот момент не остался без внимания недавно освободившегося после пятилетней отсидки Паштета, который «издал» свой прогон. В письме он называет Кушнерова нецензурным словом и напоминает о воровском решении, что в «семье нет такого человека». Действительными же белорусскими «законниками» являются он, житель Слуцка Муму и гомельчанин Медвежонок.

«Более способного смутьяна и интригана наша страна еще не видела. То, насколько разобщена на сегодняшний день братва, говорит само за себя. По-другому и быть не может, когда все сводится к материальным интересам одного человека, — пишет Алексеевич.

В криминальном мире бродят слухи, что ныне живущий в Минске Кушнеров приобрел в столице три квартиры плюс еще одна — в Гомеле на Сельмаше и ни в чем себе не отказывает. А в это время братва на зонах бедствует, таков посыл обращения.

«Лишь сообща мы сможем наладить то, что разрушалось годами», — пишет Паштет, определивший для братвы приоритет — «крытые тюрьмы, тубзона, РБ и система в целом». Ну, а как говорится, кто не с нами, тот — «пособник и отщепенец».

«В преддверии президентских выборов Паштет взял на себя ответственность сделать то, чего долго ждали, но так и не дождались от его товарища и «коллеги по цеху» — Муму, в миру Олега Герасимовича или Слуцкого, а именно — полностью взять в свои руки власть в теневом секторе государства», — отмечает в своем комментарии к прогону «Прайм Крайм».

Комментарий «Сильных Новостей»

Очевидно, что лет двадцать пять назад такого рода послание к «своему народу» могло привести к серьезным кровавым разборкам. Сегодня же времена не те, хотя сложно удержаться от ремарки, мол, и в профессиональном криминальном мире разброд и шатания, борьба за лидерство и своя оппозиция, требующая перемен с лозунгами и призывами к единству. При этом конфликтующие стороны прекрасно понимают, что есть и третья сторона, способная в любой момент вмешаться и показать, кто в этом доме хозяин.

Красноречивым примером до сих пор служит судьба некогда «главного вора» Беларуси Щавлика, он же Владимир Клещ. Щавлик, к месту заметить, тоже имел в Минске три квартиры и престижный в 90-х 600-й «Мерседес», оформленный на тещу. «Законник» себе ни в чем не отказывал, мог проиграть в казино за ночь пару тысяч долларов, стоимость квартиры в то время, одевался с иголочки, а ремень сиял пряжкой из золота. В декабре 1997 года Клещ вышел из своей квартиры на пять минут и пропал без вести. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Спустя несколько лет в одном из выступлений Александр Лукашенко проговорился, что «через определенных жуликов» предупредил криминальных лидеров: «Не дай Бог где-то вы создадите обстановку криминальную, я вам поотрываю всем головы». И как бы невзначай добавил: «Был случай, когда они неправильно себя повели. Помните вы этих щавликов и прочих. Где они сейчас? Поэтому в стране порядок и все довольны».