Россия сохраняет ультимативную линию с Беларусью: либо прагматизация отношений, либо углубление интеграции, но появились признаки грядущего смягчения обеих опций.

Об этом говорится в кратком обзоре итогов последних двух месяцев, рассмотренных в пятнадцатом выпуске «Минского барометра». В нем анализируются внешняя политика Беларуси и состояние безопасности в мае и июне 2020 года. Анализ традиционно составляет Совет по международным отношениям «Минский диалог».

Ослабление кризисов

Как отмечается в очередном выпуске «барометра», политический фон мая и июня в отношениях с Россией в первую очередь был обусловлен сосредоточенностью сторон на решении внутренних проблем политического перехода. Фактически Россия за два месяца отчасти разрешила два из трех кризисов, о которых мы упоминали в прошлом выпуске (коронакризис, политический кризис), и стала более устойчива, и, соответственно, менее чувствительна к критике.

В повестке остается экономический кризис. Ситуация с COVID-19 достигла пика и стабилизировалась: пока эпидемия в России развивалась в русле и параметрах, не выделяющих ее среди остальных стран мира.

Следует отметить, что напряжение, возникшее между Беларусью и Россией из-за критики Беларусью российского выбора антиэпидемической политики, снизилось. Во-первых, из-за снижения остроты этой критики. Во-вторых, из-за частичного признания Беларусью эпидемических проблем, характерных и для других стран региона и мира.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоялось 1 июля – и уже до этой даты напряжение, связанное с проблемами политического транзита в России, существенно снизилось – алгоритм решения был найден и частично реализован (во многом заимствован из белорусского опыта).

В Беларуси напряжение в связи с выборами сохраняется, но обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела скорректировались до обвинений части российских элит («кукловодов»).

Россия сохраняет ультимативную линию с Беларусью: либо прагматизация отношений, либо углубление интеграции, но появились признаки грядущего смягчения критериев обеих опций.

Союзное строительство

Как считают политологи «Минского диалога», союзное строительство в мае-июне немного продвинулось. 19 июня стороны подписали соглашение по визам, которое готовили около двух лет.

4 июня посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил о готовности Беларуси осенью вернуться к обсуждению дорожных карт интеграции, но с соответствующей корректировкой по времени. Первоначально предполагалось, что они начнут свое действие с 1 января 2021 года. Семашко предлагает их согласовать так, чтобы они могли заработать с 1 января 2022 года. Семашко уточнил, что ранее в результате переговоров стороны полностью согласовали 28 «дорожных карт», еще по одной осталось «пару аспектов, абсолютно решаемых». «И еще одна карта, касающаяся единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой», – сказал Семашко.

Между тем в мае-июне российская граница для перемещения граждан Беларуси оставалась закрытой, исключение было сделано только для белорусских вахтовиков.

Дело «Белгазпромбанка»

Политическая кампания в Беларуси по выборам президента добавила в белорусско-российскую повестку обвинения Александром Лукашенко в поддержке Россией альтернативных участников избирательной кампании и «дело Белгазпромбанка». 11 июня в здание головного офиса «Белгазпромбанка» сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали часть работников банка, а позднее – и бывшего главу Виктора Бабарико, выдвинувшегося кандидатом в президенты Беларуси, а также его сына, возглавившего инициативную группу.

18 июня глава Комитета госконтроля Беларуси Иван Тертель заявил, что к противоправной деятельности экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико причастны «кукловоды» из числа «больших начальников в Газпроме, а может быть, и выше». В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что за прозвучавшими из Минска словами о причастности к названным событиям неких «кукловодов» должна «последовать аргументация».

25 июня Александр Лукашенко пообещал обсудить с Владимиром Путиным факты вмешательства в выборы. Александр Лукашенко встречался с Путиным дважды: 24 июня присутствовал на московском Параде Победы, 30 июня – на открытии мемориала подо Ржевом. Поднимался ли вопрос белорусских президентских выборов во время этих встреч и с каким результатом – неизвестно.

В «Белгазпромбанке» введена временная администрация. Сам Газпром выразил надежду, что управление банком его акционерами будет восстановлено.

Прогноз на ближашее время

Авторы «Минского барометра» полагают, что теоретически Россия могла бы вновь привязать цену на газ для Беларуси к европейским. Однако привязка ее к себестоимости и российским ценам – результат настойчивых требований Беларуси.

«В отличие от европейских потребителей, Беларусь вряд ли может оспорить контракт с Газпромом в международных судах и вряд ли имеет возможности организовать альтернативные российским поставки газа в видимой перспективе. Поэтому трудно ожидать согласия Газпрома снизить цены для Беларуси, нужны дополнительные аргументы – вне газовых отношений. Вероятность реструктуризации кредита на АЭС выше. Как и рефинансирования Сбербанком белорусских корпоративных долгов, в пользу чего свидетельствует визит в Минск председателя правления банка Германа Грефа, который состоялся уже в следующем периоде мониторинга – 3 июля. Принятие поправок в российскую Конституцию, задавшее общее направление политического транзита в России, способствует тому, что Кремль вновь вернется к интеграционным проектам на постсоветском пространстве, в том числе и с Беларусью», — считают политологи.