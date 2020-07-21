МАРТ прорабатывает вопрос о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты за товары, приобретаемые в интернет-магазинах.

Причиной такой инициативы послужили многочисленные обращения граждан о правомерности продажи товаров в интернет-магазине wildberries.by только на условиях предоплаты. Другими словами, оплатить наличными за покупки можно только на условиях предоплаты и только через банк либо инфокиоск.

В министерстве пояснили, что договором розничной купли-продажи может быть предусмотрен различный порядок оплаты товара – оплата в момент передачи товара потребителю, оплата через определенное время после передачи товара (продажа товара в кредит), либо предварительная оплата заказанного товара, т.е. порядок расчетов за товар на условиях предварительной оплаты не запрещен законодательством.

С другой стороны в ведомстве отмечают, что оплата наличными деньгами посредством внесения через пункты банковского обслуживания банков и покупка товаров исключительно на условиях предоплаты фактически нивелирует сам принцип интернет-торговли и создает неудобства для потребителей, оплачивающих товары наличными деньгами. Кроме того потребитель также должен посетить банк для получения возврата денежных средств в случаях, когда товар не подошел или оказался некачественным.

МАРТ также сообщает, что в соответствии с требованиями закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» при возврате качественного или некачественного товара продавец обязан вернуть деньги незамедлительно, а если сделать это незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для возврата денег не может превышать семи дней.

За нарушение этого срока потребители вправе требовать за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента от цены товара, по которой этот товар был приобретен потребителем. При этом расчеты с потребителем при возврате уплаченной за товар денежной суммы осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата товара, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Так, например, если товар был оплачен потребителем наличными деньгами, при его возврате продавец обязан вернуть ему стоимость товара наличными деньгами, если только сам потребитель не выразил желание получить деньги в безналичной форме.

В этой связи в настоящее время МАРТ совместно с заинтересованными прорабатывается вопрос о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты за товары, приобретаемые интернет-магазинах.