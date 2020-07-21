Луцкий террорист записал видео перед захватом

Захватчик опубликовал пост в соцсети, в котором объяснил свой поступок и выдвинул требования.

Захвативший автобус с заложниками в Луцке заявил, что заложил взрывчатку в людном месте города.

Перед захватом автобуса он опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил свой поступок.

В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что «государство — это первый террорист».

Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

«Правда из уст 24-х спасет жизни сотен», — написал он.

По данным полиции, в автобусе находятся около 20 заложников. С захватчиком ведут переговоры, центр города перекрыт.