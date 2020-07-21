Илон Маск показал фото с двухмесячным сыном

Маск опубликовал в соцсети фото с маленьким сыном на руках. Подпись к снимку он сделал на немецком языке.

Глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал фото с двухмесячным сыном. Миллиардер держит малыша на руках. Снимок появился на странице американского бизнесмена в Twitter.

«Ребенок еще не может держать ложку», — подписал публикацию 49-летний Маск. Причем фразу она сделал на немецком языке.

У Маска уже есть пятеро детей, рожденных в браке с Жюстин Уилсон.

С 2018 года миллиардер состоит в отношениях с канадской певицей Клэр Буше, известной как Граймс, которая и родила ему ребенка 4 мая 2020 года. Малыша назвали необычным именем X Æ A-12.