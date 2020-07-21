Госрегулирование цен на защитные маски и дезсредства продлено до 4 октября. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 13 июля 2020 года № 47, сообщает «Минск-Новости».

Согласно документу, продлевается государственное регулирование цен на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства, включая гели, спреи. Исключение составляют используемые в качестве сырья, а также в промышленных, ветеринарных, сельскохозяйственных целях.

Устанавливается предельный норматив рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, на маски и дезсредства в размере 10 %. Столько же может составлять предельная максимальная надбавка импортера на указанную продукцию.

Предельная максимальная оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства ограничена 15 %. При этом не важно, сколько юрлиц и индивидуальных предпринимателей участвуют в реализации товаров.

Также в 15 % установлена предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезсредства.

Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 7 июля 2020 года.