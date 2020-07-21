Сумма долга Беларуси за газ перед ПАО «Газпром» выросла с $165,6 млн в конце мая до $273 млн в настоящее время.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В настоящее время сумма долга за поставки газа из РФ для Беларуси составляет $273 млн», — сказал источник.

В то же время источник не исключил, что «в ближайшее время проблема с долгом может быть разрешена». По его словам, «ожидается погашение долга».

Как сообщалось, в конце мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа с начала этого года в размере $165,57 млн. В Минэнерго Беларуси в свою очередь заявили об отсутствии задолженности и констатировали разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

Глава «Газпрома» тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года.

Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.