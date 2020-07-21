В своем выступлении 21 июля в отведенное для него время на главном государственном канале белорусского телевидения кандидат в президенты Сергей Черечень высказался за 2 максимально возможных президентских срока и “апргрэйд” Конституции.

При этом он отметил, что изменения в Конституцию не должны возвратить ее к версии 1994 года. Он заявил, что его команда выступает за эволюцию власти без потрясений.

По важным вопросам жизни страны он предлагает обращаться к мнению народа: о национальной символике, о вступлении в межгосударственные объединения.

В его выступлении было уделено внимание развитию гражданских свобод и самоуправлению. По его мнению, городами должны управлять избираемые руководители. Решение о расходовании части местных бюджетов необходимо принимать народным голосованием.

Он поддерживает идею государственного нейтралитета, вывод чужих военных баз с территории страны. Армию Черечень предлагает перевести на профессиональную основу.

По его словам, государство должно сохранить социальную направленность, заботиться о материальном, духовном и физическом развитии граждан.

В экономическом блоке прозвучало предложение отменить «налог на тунеядство», работающим пенсионерам выплачивать все заработанное без исключений. Кандидат в президенты выступает за неприкосновенность частной собственности, приватизацию предприятий и реформирование сельского хозяйства.

«Нужно честно считать трудовой стаж, включая службу в армии, учебу и декретный отпуск», — заявил он.

Врачам и учителям, по его мнению, нужно платить достойные зарплаты. Молодежи – обеспечить качественное европейское образование, отменить обязательное распределение после учебы.

Черечень отметил, что каждый человек имеет право жить в отдельном доме. Жилье должно быть доступным.

В языковой политике он предлагает придерживаться следующего принципа: «Учим английский, поддерживаем белорусский, используем русский».

Политик выступает за мораторий на смертную казнь.