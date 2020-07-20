Президент Украины приветствовал передачу бортовых самописцев сбитого в январе в Иране самолета Boeing 737 украинской авиакомпании французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что специалисты французского Бюро с безупречной репутацией при участии украинских, канадских и американских экспертов обеспечат наилучший результат исследований.

«Черные ящики» прибыли в Лион еще в прошлую субботу. Причиной того, что Иран согласился на их передачу, называется то, что в здесь не могут получить оборудование, необходимое для их полного исследования из-за санкций, введенных США в отношении страны.

Зеленский отметил, что в Украине «с нетерпением ждут результаты расшифровки «черных ящиков» для того, чтобы начать переговорный процесс по этому делу с Ираном.